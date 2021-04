PNRR | Unione Consorzi Stabili Italiani | dividere i lavori da appaltare in lotti da 100 milioni

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – L’dei– UCSI ha proposto di suddel Recovery Fund daindi importo massimo di 100di euro. “Ilsia lo strumento per sostenere e ridare nuova linfa alle piccole e medie imprese dopo un anno terribile a causa della pandemia – ha scritto in una nota il presidente dell’Associazione Francesco Vorro – In tal senso, è cruciale lo sviluppo di fenomeni imprenditoriali di aggregazione quali sono ied è altrettanto fondamentale la modalità con la quale le infrastrutture da realizzarsi andranno a gara”. Da qui la proposta della divisione deiponendo un limite a 100 ...

(Teleborsa) - L'Unione dei Consorzi Stabili Italiani - UCSI ha proposto di suddividere i lavori del Recovery Fund da appaltare in lotti di importo massimo di 100 milioni di euro. "Il PNRR sia lo strumento per sostenere e ridare nuova linfa alle piccole e medie imprese dopo un anno terribile a causa della pandemia – ha scritto in una nota il presidente dell'Associazione Francesco Vorro – In tal senso, è cruciale lo sviluppo di fenomeni imprenditoriali di aggregazione quali sono i consorzi ed è altrettanto fondamentale la modalità con la quale le infrastrutture da realizzarsi andranno a gara".