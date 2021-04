Pirlo punisce Arthur | Dybala e McKennie “Per loro niente derby”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) –“non sono convocati per la partita di domani. Riprenderanno a lavorare col tempo e vedremo quando”. Lo ha annunciato Andrea, in conferenza stampa alla vigilia delfra Torino e Juventus. I tre giocatori sono stati multati perchè sorpresi a cena a casa dello statunitense, in violazione delle norme anti-Covid e la decisione di escluderli “l’ho presa io e la società ha fatto il resto – ha precisato il tecnico bianconero – Quando si prendono queste decisioni, le prendiamo assieme. Queste cose sono sempre successe ma non era il momento visto quello che sta succedendo nel mondo, non era il momento giusto per farlo per rispetto di tutti quelli che rispettano le regole e perchè a due giorni da una partita. E’ stata una decisione presa per dare un ...