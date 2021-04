Pirlo 'obiettivo non cambia, vinciamo poi vediamo' (Di venerdì 2 aprile 2021) "L'obiettivo è sempre di vincere tutte le gare, si gioca per quello e poi vedremo cosa succede davanti e dietro: guardiamo una gara per volta, pensiamo a vincere domani e poi a quella dopo, il nostro ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) "L'è sempre di vincere tutte le gare, si gioca per quello e poi vedremo cosa succede davanti e dietro: guardiamo una gara per volta, pensiamo a vincere domani e poi a quella dopo, il nostro ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è continuare a far bene, e farlo alla Juventus. La squalifica di Buffon? Non c… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Non ho mai giocato un Derby con la paura di perdere; è una partita a sé e si parte sempre con l… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «C'è sempre stata unità di intenti: lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo e continueremo a far… - mirkonicolino : #Pirlo: 'L'obiettivo è sempre quello di vincere tutte le partite e poi vedere cosa succede sia davanti che dietro.… - GiulyADP : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_Official: «C'è sempre stata unità di intenti: lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo e continueremo a farlo fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo obiettivo Pirlo non fa sconti: 'McKennie, Dybala e Arthur non convocati. Ora parlo del derby' Deciso e lapidario, Andrea Pirlo chiude il caso festino cercando di rimettere il derby al centro ... Ogni volta che c'è una caduta bisogna ripartire, l'obiettivo è di vincere tutte le partita. Poi ...

Pirlo 'obiettivo non cambia, vinciamo poi vediamo' ... guardiamo una gara per volta, pensiamo a vincere domani e poi a quella dopo, il nostro obiettivo non cambia": alla vigilia del derby con il Torino, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, spiega il ...

Pirlo 'obiettivo non cambia, vinciamo poi vediamo' - Calcio Agenzia ANSA Pirlo non fa sconti: «McKennie, Dybala e Arthur non convocati. Ora parlo del derby» Deciso e lapidario, Andrea Pirlo chiude il caso festino cercando di rimettere il ... Ogni volta che c’è una caduta bisogna ripartire, l’obiettivo è di vincere tutte le partita. Poi vediamo cosa ...

Juve, Pirlo: "Futuro? Penso di gara in gara" "Torino e Napoli decisive per il mio futuro? Io penso partita dopo partita a fare bene il mio lavoro. Poi e' normale che se perdi dieci partite ...

Deciso e lapidario, Andreachiude il caso festino cercando di rimettere il derby al centro ... Ogni volta che c'è una caduta bisogna ripartire, l'è di vincere tutte le partita. Poi ...... guardiamo una gara per volta, pensiamo a vincere domani e poi a quella dopo, il nostronon cambia": alla vigilia del derby con il Torino, il tecnico della Juventus, Andrea, spiega il ...Deciso e lapidario, Andrea Pirlo chiude il caso festino cercando di rimettere il ... Ogni volta che c’è una caduta bisogna ripartire, l’obiettivo è di vincere tutte le partita. Poi vediamo cosa ..."Torino e Napoli decisive per il mio futuro? Io penso partita dopo partita a fare bene il mio lavoro. Poi e' normale che se perdi dieci partite ...