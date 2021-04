Pirelli, €2 mld di investimenti con il piano industriale 2021-2025 (Di venerdì 2 aprile 2021) Pirelli investirà due miliardi di euro entro il 2025 per sostenere il nuovo piano industriale che punta a migliorare la produttività, il progresso tecnologico e l’aumento della capacità nel segmento degli pneumatici high value. In continuità strategica con il precedente il nuovo piano industriale Pirelli 2021-202225 resta incentrato sull’high value facendo leva su un brand sinonimo di reputazione, leadership e tecnologia avanzata e sui seguenti punti di forza: leadership nelle “marcate” dai 19? (tre volte rispetto ai competitor) e in Cina nel segmento high value, quota di mercato in crescita nel primo equipaggiamento dei veicoli elettrici, oltre l’83% della capacità produttiva nei paesi a minori costi di produzione, leadership nei pneumatici moto high ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021)investirà due miliardi di euro entro ilper sostenere il nuovoche punta a migliorare la produttività, il progresso tecnologico e l’aumento della capacità nel segmento degli pneumatici high value. In continuità strategica con il precedente il nuovo-202225 resta incentrato sull’high value facendo leva su un brand sinonimo di reputazione, leadership e tecnologia avanzata e sui seguenti punti di forza: leadership nelle “marcate” dai 19? (tre volte rispetto ai competitor) e in Cina nel segmento high value, quota di mercato in crescita nel primo equipaggiamento dei veicoli elettrici, oltre l’83% della capacità produttiva nei paesi a minori costi di produzione, leadership nei pneumatici moto high ...

