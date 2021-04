Pioggia di soldi sugli immigrati di don Biancalani. La Toscana stanzia 200mila euro per ricollocarli (Di venerdì 2 aprile 2021) Pistoia, 2 apr — Stanno per piovere 200mila euro di fondi pubblici dalla Regione Toscana per gli immigrati ospiti della parrocchia-centro di accoglienza-bivacco in sagrestia di don Biancalani. Da anni i fatti di cronaca legati alla struttura — che arriva ad accogliere oltre 200 stranieri — riempiono le cronache locali e non solo. Oltre a dare alloggio a ladri, rapinatori e corruttori di rappresentanti delle forze dell’ordine, ultimamente la parrocchia ha dovuto convivere con il non trascurabile problema dei focolai di Covid. Una criticità per i quali l’Asl aveva chiesto al vescovo di Pistoia e a don Biancalani stesso lo sgombero dei locali. Duecentomila euro per il immigrati di don Biancalani Richiesta che aveva a cui il sacerdote ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Pistoia, 2 apr — Stanno per pioveredi fondi pubblici dalla Regioneper gliospiti della parrocchia-centro di accoglienza-bivacco in sagrestia di don. Da anni i fatti di cronaca legati alla struttura — che arriva ad accogliere oltre 200 stranieri — riempiono le cronache locali e non solo. Oltre a dare alloggio a ladri, rapinatori e corruttori di rappresentanti delle forze dell’ordine, ultimamente la parrocchia ha dovuto convivere con il non trascurabile problema dei focolai di Covid. Una criticità per i quali l’Asl aveva chiesto al vescovo di Pistoia e a donstesso lo sgombero dei locali. Duecentomilaper ildi donRichiesta che aveva a cui il sacerdote ...

