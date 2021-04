Piemonte, il responsabile del 118 nella seconda casa al mare. I sindacati medici in rivolta: “Noi invitati a cancellare le ferie pasquali, allibiti” (Di venerdì 2 aprile 2021) Da un lato, il “velato invito” alla soppressione delle vacanze pasquali. Dall’altro il responsabile del 118, Mario Raviolo, al mare nel Savonese. Con tanto di intervista al Tg3 Liguria. Così scoppia la polemica in Piemonte per la presenza del numero uno della maxi-emergenza regionale: nel servizio montato per raccontare le spiagge vuote di Loano, nel Savonese, dopo il divieto di raggiungere le seconde case liguri nel week end pasquale, l’uomo viene intervistato in tenuta da mare, con asciugamano sulle spalle. “È un’occasione persa per le attività”, commenta l’uomo che viene immediatamente riconosciuto. Il servizio risale al 31 marzo, e per quanto riguarda Raviolo non c’è alcuna violazione di ordinanze, visto che il responsabile del 118 è arrivato a Loano, dove ha una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Da un lato, il “velato invito” alla soppressione delle vacanze. Dall’altro ildel 118, Mario Raviolo, alnel Savonese. Con tanto di intervista al Tg3 Liguria. Così scoppia la polemica inper la presenza del numero uno della maxi-emergenza regionale: nel servizio montato per raccontare le spiagge vuote di Loano, nel Savonese, dopo il divieto di raggiungere le seconde case liguri nel week end pasquale, l’uomo viene intervistato in tenuta da, con asciugamano sulle spalle. “È un’occasione persa per le attività”, commenta l’uomo che viene immediatamente riconosciuto. Il servizio risale al 31 marzo, e per quanto riguarda Raviolo non c’è alcuna violazione di ordinanze, visto che ildel 118 è arrivato a Loano, dove ha una ...

Advertising

Pinosca2 : Queste le giunte di destra ???? Piemonte, medici al lavoro a Pasqua e il responsabile dell’emergenza del 118 al mare.… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Piemonte Il responsabile del 118 Mario Raviolo al mare per Pasqua: 'Inopportuno, noi siamo qui a lavorare e senza ferie'… - gfrankbert48 : #Piemonte #Raviolo: Medici e infermieri precettati per Pasqua, ma il responsabile del 118 è al mare: scoppia la pol… - Antonio80155302 : RT @Miti_Vigliero: I medici precettati: per loro niente ferie. Ma il responsabile dell’emergenza per il Piemonte è al mare - attilioluigi : Il responsabile dell’emergenza 118 in Piemonte #Raviolo è a Loano. Forse lo faranno Mr Muretto. #Cirio sarà la damigella d’onore. -