Perentoria risposta di Renica e Bruscolotti ad Arrigo Sacchi! (Di venerdì 2 aprile 2021) Alessandro Renica e Beppe Bruscolotti, ex calciatori del Napoli, rispondono prontamente ad Arrigo Sacchi che aveva rilasciato una intervista a ‘Un giorno da pecora’ in onda su Rai Radio 2 sul secondo Scudetto vinto dal Napoli: “Ero profondamente deluso dalla giustizia perché ci avevano portato via un campionato con una truffa’’ …così riporta Sacchi e queste sono le risposte di Renica e Bruscolotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: Renica ex calciatore del Napoli: “Mi sa che il Milan non ha ancora digerito quello scudetto perso del 90 come a noi è capitato con lo scudetto del 1988. La frase di Sacchi? Dico che nel calcio non sempre vince chi gioca meglio, secondo me il calcio Arrigo lo capisce fino ad un certo punto. A Bergamo in C.Italia dovrebbero ricordarsi di ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 2 aprile 2021) Alessandroe Beppe, ex calciatori del Napoli, rispondono prontamente adSacchi che aveva rilasciato una intervista a ‘Un giorno da pecora’ in onda su Rai Radio 2 sul secondo Scudetto vinto dal Napoli: “Ero profondamente deluso dalla giustizia perché ci avevano portato via un campionato con una truffa’’ …così riporta Sacchi e queste sono le risposte diai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:ex calciatore del Napoli: “Mi sa che il Milan non ha ancora digerito quello scudetto perso del 90 come a noi è capitato con lo scudetto del 1988. La frase di Sacchi? Dico che nel calcio non sempre vince chi gioca meglio, secondo me il calciolo capisce fino ad un certo punto. A Bergamo in C.Italia dovrebbero ricordarsi di ...

Advertising

Enzovit : Perentoria risposta di Renica e Bruscolotti ad Arrigo Sarri! - IMBURBE_RITO : RT @CesareDiCintio: Un fondo statunitense ha offerto 276 milioni di euro per l'#Haka, il rito che è diventato un simbolo storico degli All… - Alemilanista86 : RT @CesareDiCintio: Un fondo statunitense ha offerto 276 milioni di euro per l'#Haka, il rito che è diventato un simbolo storico degli All… - CesareDiCintio : Un fondo statunitense ha offerto 276 milioni di euro per l'#Haka, il rito che è diventato un simbolo storico degli… - Marluni22 : @Vale12008189 Di quelli,ormai,non mi stupisce più nulla... Piuttosto mi sorprende la risposta perentoria del padre di Pier??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Perentoria risposta La verità del terzo giorno "Tu, Claudia, prega per entrambi" è stata la risposta. " Tertio die : se con tutto il cuore avrai ... ' Verum dic mihi tandem! ' subentrò impaziente, perentoria, la voce di Pilato. ' Mortuus est, an?? '.

Teleriscaldamento. 'Perché non pensare ad un piano B?' ... peraltro a nostro parere perlomeno discutibili ? Infine sulla sua perentoria risposta finale alla nostra "domanda cruciale, come lei giustamente la definisce, "non dovranno essere sempre e solo ...

Floyd: 'Dite ai miei figli che li amo', nuovo video shock Agenzia ANSA Teleriscaldamento. “Perché non pensare ad un piano B?” Infine sulla sua perentoria risposta finale alla nostra “domanda cruciale, come lei giustamente la definisce, “non dovranno essere sempre e solo bruciati rifiuti per alimentare la rete di ...

ARERA: illegittime le sanzioni se i procedimenti durano troppo Pur non arrivando a qualificare il termine procedimentale come perentorio, il giudice di primo grado aveva ... sottoposta alla funzione di indirizzo politico del Governo; c) è rispondente all'effetto ...

"Tu, Claudia, prega per entrambi" è stata la. " Tertio die : se con tutto il cuore avrai ... ' Verum dic mihi tandem! ' subentrò impaziente,, la voce di Pilato. ' Mortuus est, an?? '.... peraltro a nostro parere perlomeno discutibili ? Infine sulla suafinale alla nostra "domanda cruciale, come lei giustamente la definisce, "non dovranno essere sempre e solo ...Infine sulla sua perentoria risposta finale alla nostra “domanda cruciale, come lei giustamente la definisce, “non dovranno essere sempre e solo bruciati rifiuti per alimentare la rete di ...Pur non arrivando a qualificare il termine procedimentale come perentorio, il giudice di primo grado aveva ... sottoposta alla funzione di indirizzo politico del Governo; c) è rispondente all'effetto ...