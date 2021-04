"Perché i magistrati mi fanno paura". Mauro Corona, il calvario: la confessione da Del Debbio (Di venerdì 2 aprile 2021) Ormai, la nuova "casa" di Mauro Corona è Rete 4, con Dritto e Rovescio, la trasmissione del giovedì sera condotta da Paolo Del Debbio di cui ormai è ospite fisso (dopo la chiacchieratissima cacciata da CartaBianca di Bianca Berlinguer). E la puntata di giovedì 1 aprile non ha fatto eccezione: ecco ospite lo scrittore e montanaro. Una lunga intervista, a tutto tondo, dal coroanviurs al suo passato e fino ad arrivare al vaccino. Il primo argomento? Il generale Paolo Figliuolo, il nuovo commissario all'emergenza Coronavirus che ha preso il posto di Domenico Arcuri. Un militare, proprio come lo fu Corona. Che racconta a Del Debbio i tempi del servizio di leva: "Facevo casino, sì, Perché bevevo e non rientravo alle dieci e mezza. Però ho servito la patria. Spero che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Ormai, la nuova "casa" diè Rete 4, con Dritto e Rovescio, la trasmissione del giovedì sera condotta da Paolo Deldi cui ormai è ospite fisso (dopo la chiacchieratissima cacciata da CartaBianca di Bianca Berlinguer). E la puntata di giovedì 1 aprile non ha fatto eccezione: ecco ospite lo scrittore e montanaro. Una lunga intervista, a tutto tondo, dal coroanviurs al suo passato e fino ad arrivare al vaccino. Il primo argomento? Il generale Paolo Figliuolo, il nuovo commissario all'emergenzavirus che ha preso il posto di Domenico Arcuri. Un militare, proprio come lo fu. Che racconta a Deli tempi del servizio di leva: "Facevo casino, sì,bevevo e non rientravo alle dieci e mezza. Però ho servito la patria. Spero che ...

