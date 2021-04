Per la legge Zan la sinistra schiera gli artisti di regime: il coro di Elodie, Fedez e Mahmood (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 feb – Il meccanismo ormai è rodato: prendi un tema di cui non frega una mazza a nessuno, lo metti in mano agli influencer, ne parli in continuazione e il gioco è fatto. E così una norma liberticida come la legge Zan diventa una sorta di urgenza nazionale. In sostanza, il dibattito viene annacquato sin dal principio: si presenta il disegno di legge come una norma che riconosce e tutela i «diritti». E poco importa che non sia affatto così. L’importante è non far parlare personaggi «bolliti» o «repellenti» come Enrico Letta, Laura Boldrini e Michela Murgia, affossando sul nascere la campagna propagandistica. No, la battaglia della legge Zan se la devono intestare gli «artisti di regime», gli influencer da milioni di follower. Gente tipo Elodie, Fedez e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 feb – Il meccanismo ormai è rodato: prendi un tema di cui non frega una mazza a nessuno, lo metti in mano agli influencer, ne parli in continuazione e il gioco è fatto. E così una norma liberticida come laZan diventa una sorta di urgenza nazionale. In sostanza, il dibattito viene annacquato sin dal principio: si presenta il disegno dicome una norma che riconosce e tutela i «diritti». E poco importa che non sia affatto così. L’importante è non far parlare personaggi «bolliti» o «repellenti» come Enrico Letta, Laura Boldrini e Michela Murgia, affossando sul nascere la campagna propagandistica. No, la battaglia dellaZan se la devono intestare gli «di», gli influencer da milioni di follower. Gente tipoe ...

LiciaRonzulli : ? VITTORIA! Finalmente l'obbligo vaccinale per il personale sanitario è legge. Si afferma un principio importante:… - NicolaPorro : Dopo #Elodie, pure #Fedez spinge per il #DDLZan. Ma il suo modo di difendere la legge bavaglio non è esattamente br… - capuanogio : Se la #Juventus, oltre a multarli, escludesse #McKennie, #Arthur e #Dybala dal derby come punizione per la festina… - ClitoRider : RT @claudio_2022: Per la legge Zan la sinistra schiera gli artisti di regime: il coro di Elodie, Fedez e Mahmood. - EvaMouz : RT @M49liberorso: Non serve essere Gay per sostenere la legge Zan, non serve essere immigrati per volere lo Ius Soli, non serve essere pove… -