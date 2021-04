Per il Consiglio di Stato Facebook non può dichiararsi gratuito (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Facebook dovrà smettere di dichiararsi “gratuito”. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato dalla divisione irlandese del social network sul provvedimento di Agcom, già impugnato di fronte al Tar del Lazio, ribadendo che un servizio che sfrutta i dati personali per il proprio business non può sostenere che tale servizio sia totalmente gratuito. La sentenza dello scorso 29 marzo non solo conferma l’ingannevolezza del messaggio agli utenti consumatori (convalidando così la piena sanzionabilità del comportamento ingannevole di Facebook Ireland), ma di fatto statuisce che “lo sfruttamento dei dati personali per finalità commerciali comporta, inevitabilmente, l’applicazione della normativa europea in ambito di protezione dei dati personali e quindi il GDPR, oltre alla disciplina attinente al diritto del consumatore”. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Facebook dovrà smettere di dichiararsi “gratuito”. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato dalla divisione irlandese del social network sul provvedimento di Agcom, già impugnato di fronte al Tar del Lazio, ribadendo che un servizio che sfrutta i dati personali per il proprio business non può sostenere che tale servizio sia totalmente gratuito. La sentenza dello scorso 29 marzo non solo conferma l’ingannevolezza del messaggio agli utenti consumatori (convalidando così la piena sanzionabilità del comportamento ingannevole di Facebook Ireland), ma di fatto statuisce che “lo sfruttamento dei dati personali per finalità commerciali comporta, inevitabilmente, l’applicazione della normativa europea in ambito di protezione dei dati personali e quindi il GDPR, oltre alla disciplina attinente al diritto del consumatore”.

Advertising

renatobrunetta : Sblocco dei #concorsi già banditi o da bandire durante l’emergenza, con garanzia di svolgimento in piena sicurezza.… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #SriLanka Il Consiglio Onu dei diritti umani ha chiesto di raccogliere, archiviare e conservare le pr… - lucatelese : L’Italia ringrazia nuovamente i medici cubani che sono stati in Lombardia - gratis da volontari - per combattere l’… - bangladello : @PiervincenzoPi7 @ElenaDeMarco8 @atcr_ @matteosalvinimi @MorawieckiM Quando tra 15 anni faranno un loro partito ne… - gianner : RT @C3vLocke: consiglio di guardare i video intervista 'Difendersi Ora' fatti all'avvocato @AlessandroFusi9 per capire come difendersi dall… -