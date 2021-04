Per i lombardi il nuovo sistema di prenotazione dei vaccini è 'un miracolo' (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - “Cinque minuti sul sito della Regione collegato a Poste Italiane e ho prenotato il vaccino in un hub a due chilometri da casa”. “Funziona, tutto in pochi secondi. prenotazione tra dieci giorni e vicino a casa”. "È un miracolo". "È la notizia più clamorosa della giornata". Sono molto positivi e alcuni increduli i primi commenti sui social alla nuova modalità di prenotazione in lombardia per la vaccinazione dei cittadini tra i 75 e i 79 anni. Il sistema, attivo sul portale gestito dalle Poste, è in funzione da stamattina alle 8 e, al momento, sembra segnare un deciso ‘cambio di passo' rispetto al passato quando sotto la direzione della società regionale Aria si erano registrati numerosi intoppi. C'è chi esulta per "l'ottima gestione della coda”, chi sottolinea che ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - “Cinque minuti sul sito della Regione collegato a Poste Italiane e ho prenotato il vaccino in un hub a due chilometri da casa”. “Funziona, tutto in pochi secondi.tra dieci giorni e vicino a casa”. "È un". "È la notizia più clamorosa della giornata". Sono molto positivi e alcuni increduli i primi commenti sui social alla nuova modalità diina per la vaccinazione dei cittadini tra i 75 e i 79 anni. Il, attivo sul portale gestito dalle Poste, è in funzione da stamattina alle 8 e, al momento, sembra segnare un deciso ‘cambio di passo' rispetto al passato quando sotto la direzione della società regionale Aria si erano registrati numerosi intoppi. C'è chi esulta per "l'ottima gestione della coda”, chi sottolinea che ...

