Per De Luca (e solo per lui) 160 posti di terapia intensiva occupati sono “confortanti” (Di venerdì 2 aprile 2021) Di colpo, un venerdì, Vincenzo De Luca va in diretta su Facebook e in totale contrasto coi toni drammatici che con cadenza settimanale trasmette ormai da un anno, dice: “In Campania abbiamo contagi numerosi ma con due dati confortanti: le terapie intensive, con ad oggi 160 posti occupati, la metà di altre regioni magari in zona arancione; e i decessi, siamo a 5.400, sei volte in meno della Lombardia. sono dati che ci devono inorgoglire”. All’improvviso 160 posti occupati nelle terapie intensive campane, e circa 5.400 morti, sono dati “confortanti”, per il Presidente della Regione. Non li discutiamo in assoluto – parliamo sempre di circa un sesto dei posti disponibili, 656. Ma va sottolineato lo scarto interpretativo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Di colpo, un venerdì, Vincenzo Deva in diretta su Facebook e in totale contrasto coi toni drammatici che con cadenza settimanale trasmette ormai da un anno, dice: “In Campania abbiamo contagi numerosi ma con due dati: le terapie intensive, con ad oggi 160, la metà di altre regioni magari in zona arancione; e i decessi, siamo a 5.400, sei volte in meno della Lombardia.dati che ci devono inorgoglire”. All’improvviso 160nelle terapie intensive campane, e circa 5.400 morti,dati “”, per il Presidente della Regione. Non li discutiamo in assoluto – parliamo sempre di circa un sesto deidisponibili, 656. Ma va sottolineato lo scarto interpretativo ...

