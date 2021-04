Pensioni ultima ora: proroga di opzione donna fino al 2023. L’ipotesi (Di venerdì 2 aprile 2021) In questi ultimi tempi, il tema della riforma strutturale dell’intero sistema Pensionistico è tornato prepotentemente a far parlare di sè: se da un lato le parti sociali esercitano un forte pressing e chiedono di affrontare subito e nel merito la questione Pensioni, dall’altro il Governo – ed in special modo il Ministero del Lavoro – prende tempo, anche perchè gravato da altre urgenze come la campagna di vaccinazione, la questione riaperture e la questione lavoro. Ebbene, in questo complesso scenario, le Pensioni ultima ora ci evidenziano che non mancano i contributi e le proposte da parte di soggetti esterni alle forze politiche. Il tema della riforma Pensioni è particolarmente sentito, ad esempio, dal Comitato opzione donna Social (CODS), che ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 aprile 2021) In questi ultimi tempi, il tema della riforma strutturale dell’intero sistemastico è tornato prepotentemente a far parlare di sè: se da un lato le parti sociali esercitano un forte pressing e chiedono di affrontare subito e nel merito la questione, dall’altro il Governo – ed in special modo il Ministero del Lavoro – prende tempo, anche perchè gravato da altre urgenze come la campagna di vaccinazione, la questione riaperture e la questione lavoro. Ebbene, in questo complesso scenario, leora ci evidenziano che non mancano i contributi e le proposte da parte di soggetti esterni alle forze politiche. Il tema della riformaè particolarmente sentito, ad esempio, dal ComitatoSocial (CODS), che ...

