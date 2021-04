Paura a Roma centro: antica salumeria prende fuoco (Di venerdì 2 aprile 2021) Intorno alle ore 16:00 della giornata di oggi, 2 aprile, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma, ha inviato due Squadre Operative, un’autobotte, un’autoscala e il TA/6 a causa di un incendio scoppiato all’interno di un’attività commerciale in Piazza della Rotonda 4. Le fiamme sono divampate al seminterrato del negozio e il forte odore acre ha avvolto l’interno del locale e bordo strada. Ci sono stati feriti e intossicati. Sul posto anche il Capo turno e Funzionario di servizio. L’intervento è terminato intorno alle ore 17:15. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Intorno alle ore 16:00 della giornata di oggi, 2 aprile, la Sala Operativa del Comando dei Vigili deldi, ha inviato due Squadre Operative, un’autobotte, un’autoscala e il TA/6 a causa di un incendio scoppiato all’interno di un’attività commerciale in Piazza della Rotonda 4. Le fiamme sono divampate al seminterrato del negozio e il forte odore acre ha avvolto l’interno del locale e bordo strada. Ci sono stati feriti e intossicati. Sul posto anche il Capo turno e Funzionario di servizio. L’intervento è terminato intorno alle ore 17:15. 1 di 2 ...

