Patrick Juvet | trovato morto il cantante svizzero | mistero sul decesso

(Di venerdì 2 aprile 2021) Addio a, molto noto negli anni ’80 per alcune sue hit. In seguito aveva vissuto un momento difficile, l’hannoin casa., a 70 anni, ha lasciato questo mondo. La stella della disco music si è spenta in casa sua a Barcellona, in Spagna. Sulle circostanze delci sono dei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : Morto Patrick Juvet, la disco music nata in Svizzera - PettaThys : Patrick Juvet - Sonia (1973) - ladydinet : Patrick Juvet -- Sonia - ladydinet : Patrick Juvet - La musica (1972) - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Morto Patrick Juvet, la disco music nata in Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Juvet

Il paroliere ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip piange la scomparsa dell'amico: come è ...Lui era. Nato a Montreux il 21 agosto del 1950. Pianista già noto nell'infanzia, dopo gli studi effettuati all'istituto d'arte firmò un contratto per un'importante agenzia di moda e per ...Una perdita per la musica. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) April 1, 2021 Cristiano Malgioglio è attanagliato da un tremendo dolore causato dalla perdita del caro amico Patrick Juvet, un ...È morto Patrick Juvet, cantante svizzero e molto biondo di memorabili successi europei con due o tre pezzi di discomusic negli anni Settanta. Per fare gli spiritosi il primo d'aprile, i Counting Crows ...