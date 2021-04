Pasqua in zona rossa, l'augurio e l'appello del presidente della Provincia (Di venerdì 2 aprile 2021) Pasqua e Covid, buoni spesa alle famiglie salernitane: il video 31 marzo 2021 Lo ha scritto il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese che ha rivolto quindi il suo invito a tutti: '... Leggi su salernotoday (Di venerdì 2 aprile 2021)e Covid, buoni spesa alle famiglie salernitane: il video 31 marzo 2021 Lo ha scritto ildi Salerno, Michele Strianese che ha rivolto quindi il suo invito a tutti: '...

Advertising

Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - Agenzia_Ansa : Dagli spostamenti all'asporto, le regole del nuovo decreto. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop alle visite agl… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Pasqua è in zona rossa ma si può andare all’estero. Federalberghi attacca: “Una presa in giro, così… - zazoomblog : Pasqua in zona rossa laugurio e lappello del presidente della Provincia - #Pasqua #rossa #laugurio #lappello - StracciVolano : RT @websalute: #Pasqua in #zonarossa, infettivologo #Bassetti: “Impossibile farla rispettare, scelta ipocrita” >>> -