Pasqua di austerity per 3,5 milioni di italiani. Confcooperative: spesa sfiora 1 miliardo (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – La Pasqua anche quest’anno si festeggia a casa, all’insegna dell’austerity per 3,5 milioni di famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia, che ha portato a 10 milioni il numero di poveri nel nostro paese (tra povertà assoluta e relativa). Per 9 italiani su 10 però non viene meno l’appuntamento con la tavola imbandita, che si dimostra ricca di tradizione e Made in Italy. E’ quanto emerge da emerge da una indagine del Centro studi di Confcooperative, secondo cui la spesa complessiva sfiorerà 1 miliardo di euro, in linea con lo scorso anno ed in calo del 40% rispetto al 2019. Ristoranti, hotel e agriturismi pagano il tributo più pesante con un -95% per la seconda Pasqua di fila. La serrata delle strutture di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Laanche quest’anno si festeggia a casa, all’insegna dell’per 3,5di famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia, che ha portato a 10il numero di poveri nel nostro paese (tra povertà assoluta e relativa). Per 9su 10 però non viene meno l’appuntamento con la tavola imbandita, che si dimostra ricca di tradizione e Made in Italy. E’ quanto emerge da emerge da una indagine del Centro studi di, secondo cui lacomplessiva sfiorerà 1di euro, in linea con lo scorso anno ed in calo del 40% rispetto al 2019. Ristoranti, hotel e agriturismi pagano il tributo più pesante con un -95% per la secondadi fila. La serrata delle strutture di ...

