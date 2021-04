Pasqua, come arrivano gli agnelli in Italia: la denuncia – Video (Di venerdì 2 aprile 2021) agnelli lasciati senz’acqua per ore e camion sovraffollati: così gli animali arrivano in Italia dall’Est Europa per Pasqua E’ tempo di Pasqua e anche di agnelli che viaggiano dalla loro giovane vita verso le tavole Italiane. Una tradizione che spesso, però, si traduce in disumane sofferenze per milioni di capi costretti a viaggi spesso tortuosi. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021)lasciati senz’acqua per ore e camion sovraffollati: così gli animaliindall’Est Europa perE’ tempo die anche diche viaggiano dalla loro giovane vita verso le tavolene. Una tradizione che spesso, però, si traduce in disumane sofferenze per milioni di capi costretti a viaggi spesso tortuosi. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

