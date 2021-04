Pasqua 2021, Papa Francesco in diretta tv. Gli appuntamenti e le celebrazioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Papa Francesco Tradizionale appuntamento televisivo, a partire da oggi, con i riti della Settimana Santa. “L’anno scorso eravamo più scioccati, quest’anno siamo più provati” ha affermato nei giorni scorsi Papa Francesco, che nuovamente presiederà le celebrazioni nel rispetto delle norme anti-contagio. Anche in Vaticano non ci saranno assembramenti e l’accesso alle liturgie sarà consentito ad un numero ristretto di fedeli. A diffondere le immagini dei riti Pasquali saranno invece il servizio pubblico e Tv2000. Ecco gli appuntamenti. celebrazioni di Pasqua 2021, Papa Francesco in diretta tv Oggi – 2 aprile – alle 14.45 su Rai1 andrà in onda una speciale puntata di A ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 aprile 2021)Tradizionale appuntamento televisivo, a partire da oggi, con i riti della Settimana Santa. “L’anno scorso eravamo più scioccati, quest’anno siamo più provati” ha affermato nei giorni scorsi, che nuovamente presiederà lenel rispetto delle norme anti-contagio. Anche in Vaticano non ci saranno assembramenti e l’accesso alle liturgie sarà consentito ad un numero ristretto di fedeli. A diffondere le immagini dei ritili saranno invece il servizio pubblico e Tv2000. Ecco glidiintv Oggi – 2 aprile – alle 14.45 su Rai1 andrà in onda una speciale puntata di A ...

Advertising

vaticannews_it : #2aprile Come già nella Pasqua 2020, le celebrazioni sono fortemente influenzate dalle misure anti #COVID?19. Anche… - Raiofficialnews : Dal Duomo di Orvieto, i capolavori di Mozart nel tradizionale concerto di #Pasqua, diretto dal Maestro Zubin Mehta.… - Agenzia_Ansa : FOTO | Uova 'emotive' ispirate alle emoji. Sono quelle create in ceramica dai maestri scultori napoletani Scuotto e… - pascaroo2 : RT @Agenzia_Ansa: Pasqua in zona rossa, ecco le regole dal 3 al 5 aprile: dalle seconde case alle visite ad amici o parenti, tutte le norme… - GrangeAntonella : RT @sole24ore: Pasqua 2021 in lockdown per le spiagge italiane: niente lettini e ombrelloni. Vietate anche le passeggiate in molti comuni h… -