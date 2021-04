Parco aperto per Pasqua ma sorvegliato speciale (Di venerdì 2 aprile 2021) di Martino Agostoni Parco aperto nel fine settimana, ma sorvegliato speciale. A Monza la scelta per la Pasqua in zona rossa è opposta a quella di Milano dove, come misure per evitare assembramenti, è ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) di Martino Agostoninel fine settimana, ma. A Monza la scelta per lain zona rossa è opposta a quella di Milano dove, come misure per evitare assembramenti, è ...

Advertising

stebellentani : Avevamo il modello davanti agli occhi. Abbiamo perso, ci siamo fatti convincere che noi pensavamo alla salute, e ch… - chiarachiara75 : @SignorErnesto Vietano attività spoftiva di gruppo anche all'aperto...non si rendono conto di cosa stanno facendo a… - smilypapiking : RT @FrancescoDeBen8: Io però non ho capito una cosa: non posso andare al parco, all'aperto, a fare pasquetta (a proposito, grazie) ma posso… - il_gattaccio : RT @laikatornaacasa: Tutto ok in Europa. La polizia belga sta tirando lacrimogeni a gente all'aperto, in un parco. - emme_di : RT @laikatornaacasa: Tutto ok in Europa. La polizia belga sta tirando lacrimogeni a gente all'aperto, in un parco. -