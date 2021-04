Papa in visita alle vaccinazioni dei poveri e clochard in Vaticano (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa mattina poco prima delle 10.00, per il venerdì santo che precede la Pasqua, Papa Francesco ha visitato nell'atrio dell'Aula Paolo VI, la sala in cui si stavano svolgendo le vaccinazioni di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa mattina poco prima delle 10.00, per il venerdì santo che precede la Pasqua,Francesco hato nell'atrio dell'Aula Paolo VI, la sala in cui si stavano svolgendo ledi ...

Radio1Rai : ??#VenerdiSanto Visita di #PapaFrancesco nell'atrio dell'Aula Paolo VI dove vengono vaccinate persone senza dimora o… - Agenzia_Ansa : Visita di Papa Francesco nell'Aula Paolo VI mentre si svolgevano le vaccinazioni di alcune persone senza dimora o i… - an12frnc : RT @agensir: #PapaFrancesco: in visita alle persone senza dimora o in difficoltà che si vaccinano nell'Aula Paolo VI - MurtasRosalba : RT @Agenzia_Ansa: Visita di Papa Francesco nell'Aula Paolo VI mentre si svolgevano le vaccinazioni di alcune persone senza dimora o in diff… - PalladeAtena : RT @Agenzia_Ansa: Visita di Papa Francesco nell'Aula Paolo VI mentre si svolgevano le vaccinazioni di alcune persone senza dimora o in diff… -