Pandev ancora euforico dopo vittoria Macedonia sulla Germania | “I miracoli accadono ma nostro lavoro merita rispetto”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ha fatto scalpore ladelladel Nord contro lanell'ultima sfida disputata per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. Un successo arrivato grazie alle reti degli "italiani" Elmas e. Proprio quest'ultimo, a distanza di qualche ora dalla gara, ha voluto congratularsi con tutto il gruppo con un post su Instagram che, allo stesso tempo, è suonato come una richiesta di maggioreper la forza e l'impegno della sua Nazionale.: gioia e non solocaption id="attachment 1115791" align="alignnone" width="687"(getty images)/caption"A volte inel calcio...", ha esorditonel suo messaggio social che accompagna una ...