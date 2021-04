Palermo | verso la sfida contro la Casertana | al “Pinto” solo vittorie in Coppa Italia I precedenti

Leggi su mediagol

(Di venerdì 2 aprile 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà."Un campo stregato, almeno in campionato", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Gli unici successi delallo Stadio "Alberto" sono arrivati in. La prima nel 1985, nella fase a gironi, con un calcio di rigore realizzato da Majo. La seconda, nel 1991, con una vittoria per 2-0 che permise ai rosanero di staccare il pass per le semifinali.Ilnon gioca in quel di Caserta da ben 28 anni, dal 21 marzo 1993, anche in quell'occasione in Serie C. Un pareggio a reti bianche. "In precedenza, tra le due squadre sono andati in scena veri e propri scontri diretti per la promozione in B", si legge. Come trent'anni fa. Era il 31 marzo 1991, infatti, quando i "falchetti" vinsero per ...