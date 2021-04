Palermo | uccise l' amante incinta | condannato all' ergastolo

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Uccise l'ex amante con 10 coltellate: ergastolo per l'imprenditore di Partinico -… - cdghietta : RT @rep_palermo: Uccise la compagna incinta con dieci coltellate, condannato all'ergastolo [di Francesco Patanè] [aggiornamento delle 13:45… - rep_palermo : Uccise la compagna incinta con dieci coltellate, condannato all'ergastolo [di Francesco Patanè] [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo uccise

La sentenza è stata emessa poco fa dalla Corte d'assise di. L'uomo, che ha confessato l'omicidio, ha sempre negato di aver premeditato il delitto, dicendo che "non so cosa mi è passato per la ...- Nessuno sconto, nessuna attenuante. L'imprenditore di Partinico Antonino Borgia è stato ... Lacon dieci coltellate, la giovane donna a cui era legato sentimentalmente era incinta. La ...La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Palermo presieduta da Sergio Gulotta. Ana Maria 30 anni, di origine romena, ma residente da anni a Giardinello, fu inseguita per strada e poi ...47Nuova illuminazione lungo l'autostrada Palermo-Catania: limiti alla circolazione 13:46Festività pasquali, in Sicilia boom di arrivi negli aeroporti 13:41Partanna, ufficio postale chiuso per lavori ...