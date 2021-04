Pacchi alimentari e posti di lavoro in cambio di voti a Torre del Greco | arrestato consigliere comunale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Generi, denaro e promesse didiindialle elezioni comunali didel. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip diAnnunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di 5 persone, tra le quali un, tutte gravemente indiziate del reato di associazione per delinquere mediante la sistematica compravendita diin occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative del Comune dideldel giugno del 2018. Le misure cautelari eseguite, 4 applicative degli arresti domiciliari e una del divieto di dimora nel comune didel ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Prosegue la consegna dei pacchi alimentari e dei doni da parte di #RomaCares ai più bisognosi ?? #ASRoma… - 0766news_TripTv : Cerveteri, Protezione Civile comunale: a marzo consegnati 320 pacchi alimentari #0766news #triptv… - LatinaQTW : Fondi, buoni spesa e pacchi di generi alimentari per i cittadini in difficoltà - 100cellae : Cerveteri, Protezione Civile comunale: a marzo consegnati 320 pacchi alimentari - ekuonews : Pacchi alimentari distribuiti alle famiglie giuliesi più bisognoseIl Comune di Giulianova aderisce all’operazione “… -

Ultime Notizie dalla rete : Pacchi alimentari

La Gazzetta di Reggio

Non si ferma la consegna dei, frutto della raccolta organizzata con la Confraternita Misericordia di Agerola , l'associazione "2Vs", l'Azienda D&D Italia - proprietaria del marchio D'Amico - e La Doria Spa, ..., partiti dalla sede Coldiretti di Vicenza, sono stati consegnati alle famiglie del ... ha visto la spedizione del primo carico di aiutidal cortile di Palazzo Chigi "A sostegno di ...Generi alimentari, denaro e promesse di posti di lavoro in cambio di voti alle elezioni comunali di Torre del Greco. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Torre Annunziata, su ri ...Sono stati consegnati ieri, a Fondi, i primi buoni spesa destinati ai cittadini in situazione di contingente indigenza economica ...