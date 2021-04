Oroscopo Bilancia, domani 3 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 2 aprile 2021) Amici nati sotto il segno della Bilancia, l’Oroscopo del 3 aprile vi regala la buona influenza di Urano, che non si trova nella vostra orbita ma vi controlla da lontano. Leggi l’Oroscopo di domani 3 aprile per tutti i segni Oroscopo Bilancia, domani 3 aprile: fortuna in famiglia La saggezza e l’ottimismo non dovrebbero mancarvi durante questo fine settimana, e a beneficiarne saranno principalmente i rapporti familiari e affettivi. Siete sempre attenti e vigili, vi rendete disponibili ad essere di sostegno per gli altri e in questi giorni sembra proprio che qualcuno avrà bisogno di un vostro prezioso consiglio! Specialmente i vostri familiari o il vostro partner potrebbero vedere in voi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Amici nati sotto il segno della, l’del 3vi regala la buona influenza di Urano, che non si trova nella vostra orbita ma vi controlla da lontano. Leggi l’diper tutti i segniin famiglia La saggezza e l’ottimismo non dovrebbero mancarvi durante questo fine settimana, e a beneficiarne saranno principalmente i rapporti familiari e affettivi. Siete sempre attenti e vigili, vi rendete disponibili ad essere di sostegno per gli altri e in questi giorni sembra proprio che qualcuno avrà bisogno di un vostro prezioso consiglio! Specialmente i vostri familiari o il vostro partner potrebbero vedere in voi ...

