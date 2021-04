Oriana difende Dybala: “Non era una festa clandestina, dette tante bugie” (Di venerdì 2 aprile 2021) In casa Juve è montato il caso Dybala, McKennie e Arthur, in merito alla festa clandestina in cui avrebbero partecipato, sanzionati poi anche dalla Juventus, con Pirlo che non li ha convocati in vista del derby di domani. A difendere Paulo Dybala, la sua compagna, la bella modella argentina, Oriana Sabatini che alla trasmissione LAM, ha ammesso come non si trattasse di un festino, ma di una cena tra poche persone, che ogni mercoledì viene fatta. Queste le parole della modella: “No, non si è trattato di una festa clandestina. Il mio ragazzo (Dybala) si è trovato per cena, come ogni mercoledì. Ogni settimana sono sempre gli stessi. Non sono neanche dieci persone. È una bugia che fossero in venti e che fossero tutti, come ho letto da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) In casa Juve è montato il caso, McKennie e Arthur, in merito allain cui avrebbero partecipato, sanzionati poi anche dalla Juventus, con Pirlo che non li ha convocati in vista del derby di domani. Are Paulo, la sua compagna, la bella modella argentina,Sabatini che alla trasmissione LAM, ha ammesso come non si trattasse di un festino, ma di una cena tra poche persone, che ogni mercoledì viene fatta. Queste le parole della modella: “No, non si è trattato di una. Il mio ragazzo () si è trovato per cena, come ogni mercoledì. Ogni settimana sono sempre gli stessi. Non sono neanche dieci persone. È una bugia che fossero in venti e che fossero tutti, come ho letto da ...

Advertising

CorriereQ : Oriana difende Dybala: “Non era una festa. Solita cena tra amici del mercoledì” - sportli26181512 : Oriana difende Dybala: 'Non era una festa. Solita cena tra amici del mercoledì': Oriana difende Dybala: 'Non era un… - CinqueNews : Oriana #Sabatini difende #Dybala -> «Non è stata una festa clandestina» - ale13_spino : RT @DArcangeloLex: Oriana Sabatini difende #Dybala: 'La verità è che non so nemmeno come abbiano scoperto di trovarsi insieme per mangiare'… - DArcangeloLex : Oriana Sabatini difende #Dybala: 'La verità è che non so nemmeno come abbiano scoperto di trovarsi insieme per mang… -