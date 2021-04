Onorato Armatori | Consiglio Stato conferma annullamento sanzione 29 mln da Antitrust

Advertising

Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento della sanzione di 29 milioni di euro che era stata comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle compagnie del Gruppoil 28 febbraio del 2018 per un presunto abuso di posizione dominante. Lo riferisce il gruppo in una nota. "La sentenza, che conferma quella del Tar del Lazio del giugno del 2019, censura - ...MILANO - Moby, società che fa capo al gruppo, nella giornata di ieri ha depositato il piano in continuità presso il Tribunale di Milano, rispettando i termini previsti. In una nota riportata dall' Ansa viene riferito che il ...Roma, 2 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento della sanzione di 29 milioni di euro che era stata comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle ...Il Consiglio di Stato conferma la sanzione all'armatore napoletano che sarà però riveduta al ribasso. La guerra con Grimaldi ...