Oltre 150 mila vaccini somministrati in Umbria: ecco l'andamento campagna vaccinale ed evoluzione pandemia (Di venerdì 2 aprile 2021) L'avanzamento della campagna vaccinale antiCovid in Umbria, con Oltre 150 mila somministrazioni di vaccino finora effettuate, Oltre 28 mila prenotazioni in tre giorni da parte delle persone estremamente vulnerabili, e un andamento dell'epidemia caratterizzato da una prevalenza altissima delle varianti del coronavirus. Questi i punti principali al centro della videoconferenza stampa settimanale di aggiornamento sulla pandemia in Umbria, alla quale hanno preso parte stamattina l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, il commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus, Massimo D'Angelo, il dottor Marco Cristofori e la dottoressa Carla Bietta, del Nucleo epidemiologico regionale. Presenti anche gli amministratori ...

