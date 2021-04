Oltre 10 milioni 500 mila dosi sono state somministrate (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - sono 10.501.841 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 85,5% del totale di quelle consegnate: 12.283.800 (nel dettaglio 8.704.800 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 2.066 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 6.254.055 donne e 4.247.786 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.288.888. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.01 di oggi. Le dosi sono state somministrate a 3.035.414 operatori sanitari, 497.007 unità di personale non sanitario, 562.315 ospiti di strutture residenziali, 3.529.840 over 80, 231.064 unita' delle forze armate, 1.033.902 ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI -10.501.841 ledi vaccino contro il Covid-19in Italia, il 85,5% del totale di quelle consegnate: 12.283.800 (nel dettaglio 8.704.800 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 2.066 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 6.254.055 donne e 4.247.786 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le3.288.888. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.01 di oggi. Lea 3.035.414 operatori sanitari, 497.007 unità di personale non sanitario, 562.315 ospiti di strutture residenziali, 3.529.840 over 80, 231.064 unita' delle forze armate, 1.033.902 ...

Hera investe oltre 100 milioni Il Resto del Carlino Italgas: accordo con Energie Rete Gas per sviluppo reti gas in Val d'Aosta La conclusione dell’operazione permetterà di accelerare lo sviluppo della rete di distribuzione in Valle d’Aosta, "dando così piena attuazione al piano di sviluppo presentato nella gara d’Ambito, ...

