Olimpiadi Tokyo 2020, troppi casi Covid: la torcia olimpica non passerà da Osaka (Di venerdì 2 aprile 2021) La staffetta della torcia olimpica non dovrebbe percorrere le strade pubbliche della città di Osaka a causa dell’aumento dei casi di Covid-19. Lo ha ribadito governatore locale, anche se l’annullamento dell’evento non è ancora stato ufficialmente deciso. “Ci dispiace per i tedofori ma non faremo la staffetta della torcia sulle strade pubbliche della città di Osaka – ha detto ai giornalisti il governatore Hirofumi Yoshimura – Discuteremo con gli organizzatori di Tokyo-2020 per vedere se ci sono altre possibilità”. Successivamente, il presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi, Seiko Hashimoto, ha annunciato in conferenza stampa che la cerimonia sul palco di Osaka per la torcia ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) La staffetta dellanon dovrebbe percorrere le strade pubbliche della città dia causa dell’aumento deidi-19. Lo ha ribadito governatore locale, anche se l’annullamento dell’evento non è ancora stato ufficialmente deciso. “Ci dispiace per i tedofori ma non faremo la staffetta dellasulle strade pubbliche della città di– ha detto ai giornalisti il governatore Hirofumi Yoshimura – Discuteremo con gli organizzatori diper vedere se ci sono altre possibilità”. Successivamente, il presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi, Seiko Hashimoto, ha annunciato in conferenza stampa che la cerimonia sul palco diper la...

