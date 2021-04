Olesya Rostova, arrivati i primi risultati del Dna (Di venerdì 2 aprile 2021) Potrebbe essere questione di ore, la soluzione del 'giallo' di Denise Pipitone. O meglio: nel prossimo paio di giorni lo straziante dubbio - è lei o non è lei? - potrebbe sciogliersi, in un verso o nell'altro. Anche prima del confronto con il test del Dna fatto da Olesya Rostova - la ventenne russa rapita da bambina e che ora cerca sua madre - una prima risposta di compatibilità può infatti venire dal gruppo sanguigno ma intanto ci sono delle prime buone notizie dalla Russia, vediamo quali. L'avvocato di Piera Maggio, madre di Denise, lo dice chiaro e tondo: "Attendiamo il gruppo sanguigno di Olesya, appena lo avremo lo confronteremo con quello di Denise. Se è compatibile si procederà con l'esame del Dna". Ma quando si potrebbe sapere? "Spero entro il weekend di avere le idee più chiare", è la risposta dell'avvocato Giacomo ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 2 aprile 2021) Potrebbe essere questione di ore, la soluzione del 'giallo' di Denise Pipitone. O meglio: nel prossimo paio di giorni lo straziante dubbio - è lei o non è lei? - potrebbe sciogliersi, in un verso o nell'altro. Anche prima del confronto con il test del Dna fatto da- la ventenne russa rapita da bambina e che ora cerca sua madre - una prima risposta di compatibilità può infatti venire dal gruppo sanguigno ma intanto ci sono delle prime buone notizie dalla Russia, vediamo quali. L'avvocato di Piera Maggio, madre di Denise, lo dice chiaro e tondo: "Attendiamo il gruppo sanguigno di, appena lo avremo lo confronteremo con quello di Denise. Se è compatibile si procederà con l'esame del Dna". Ma quando si potrebbe sapere? "Spero entro il weekend di avere le idee più chiare", è la risposta dell'avvocato Giacomo ...

