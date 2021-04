Olesja Rostova è in realtà Denise Pipitone? Lo rivelerà la tv russa | ecco tutti i dettagli

(Di venerdì 2 aprile 2021)è la ragazza di 21 anni che qualche giorno fa è comparsa in un programma televisivo russo affermando di essere alla ricerca della sua vera madre e la ricostruzione della sua storia è da subito parsa sovrapponibile alle dinamiche del caso di, la bambina scomparsa il primo settembre 2004. Inoltre, la forte somiglianza dicon la madre di, Piera Maggio, ha fatto propendere per un accertamento. Una svolta all’interrogativo arriverà in diretta tv lunedì prossimo, quando ????? ??????? (Pust’ govoryat, tradotto ‘Lasciali parlare’), la trasmissioneche aveva dato voce alla storia diil risultato dei test effettuati su quest’ultima. Solo a quel punto, dopo un raffronto ...

Advertising

simonabastiani : Lunedì, giorno di Pasquetta e giorno di resurrezione, assisteremo ad un altro miracolo? #denisepipitone - Over_thinkee : Questa è la ragazza che è stata trovata in Russia all’età di circa 5 anni e che si pensa possa essere Denise Pipito… -

Ultime Notizie dalla rete : Olesja Rostova

DavideMaggio.it

è Denise Pipitone ? La risposta arriverà lunedì sera in diretta proprio nella trasmissione che ha lanciato l'appello della giovane russa rapita, a suo dire, quando era una bambina, ...è Denise Pipitone ? La risposta arriverà lunedì sera in diretta proprio nella trasmissione che ha lanciato l'appello della giovane russa rapita, a suo dire, quando era una bambina, ...è Denise Pipitone? Una svolta all’interrogativo arriverà in diretta tv lunedì prossimo, giorno di Pasquetta. In quella data, ????? ??????? (Pust’ govoryat, tradotto ‘Lasciali parlare’), il programma t ...Olesja Rostova è Denise Pipitone? Una svolta all’interrogativo arriverà in diretta tv lunedì prossimo, giorno di Pasquetta. In quella data, ????? ??????? (Pust’ govoryat, tradotto ‘Lasciali parlare’), ...