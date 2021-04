Olanda sospende vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni (Di venerdì 2 aprile 2021) I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese, stando a quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60con il. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese, stando a quanto ...

