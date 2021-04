Oggi il nuovo monitoraggio Iss Le Regioni che cambiano colore dopo il lockdown di Pasqua

(Di venerdì 2 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia, il bollettino del 2 aprile. Lecheildi. Arriva alla vigilia deldiilIss, in base al quale saranno decisi i colori delleil 5 aprile, quando terminerà la zona Rossa nazionale istituita dal governo per limitare al massimo gli spostamenti nei giorni di. Ricordiamo che con il decreto Aprile il governo ha confermato la sospensione della zona Gialla, quindi anche la prossima settimana l’Italia sarà rossa e arancione. Senza giallo e con ogni probabilità senza zone bianche. Coronavirus, ilIss del 2 ...

Advertising

NaliOfficial : Nuda10 a parole! ?? Felicissima di dirvi che da oggi è online un nuovo episodio del mio Podcast in cui vi racconto t… - marcodimaio : Approvata la Relazione sul nuovo #RecoveryPlan. Si chiede una forte discontinuità rispetto al precedente Piano, che… - Avvenire_Nei : #Riccardi: una Chiesa tra la notte e l'aurora - zorzinelcuore : Oggi abbiamo il nuovo #tzday ?????? piccolo cuoricino #tzvip - CarmelaCusmai : RT @SalaLettura: “Eravamo così felici, cosa è successo?” “E’successo che non ti accontentavi di niente inseguendo un tuo sogno di perfezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi nuovo

... mentre dal 7 aprile entra in vigore ilDecreto Covid (regole fino al termine del mese) che ...Iss 26 marzo/ Video "Mantenere restrizioni rigorose" A rischio per un peggioramento dei "colori"...... un dispositivo capace di catturarla e di fissarla sulla pellicola, (e ancor più,, sull'eterno ... fu la volta di Giuseppe Tornatore concinema paradiso (1988) e di Ettore Scola con Splendor (...L'ultimo video del giovane chitarrista Leo Meconi, volto di X Factor edizione 2020, ha voluto ricordare quanto sia stato difficile l'anno passato per i ragazzi a causa della pandemia ed è stato girato ...incentivare il lavoro femminile e la formazione di profili professionali in grado di rispondere alle nuove esigenze lavorative e per tutto l’arco della vita professionale in un contesto in continuo ...