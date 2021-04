“Oddio che vergogna!” Isola dei famosi | l’imbarazzo di Ilary Blasi dopo il gesto di Iva Zanicchi Gelo in studio

(Di venerdì 2 aprile 2021) Siamo alla sesta puntata dell’Dei. E anche questa ha regalato un siparietto molto divertente tra la conduttricee la sempre esuberante opinionista Ivain particolare è stata spiazzata da Iva quando, pocola pubblicità, l’opinionista si è alzata dalla propria poltroncina mostrando il top di, sbottonandole la giacca e mostrando il top., totalmente imbarazzata, ha dichiarato divertita: “Mi vergogno!” mentre l’opinionista, imperterrita, ha replicato: “Lo farò sempre, ogni puntata”. In ogni caso Iva, nonostante l’età, si mostra una vera grande donna di spettacolo, in grado di regalare momenti davvero memorabili. ...

Ancora una scenetta comica ed esilarante con protagonista Elettra Lamborghini: Ilary Blasi la bacchetta durante un intervento in studio ...Conchiglioni o cog***oni? Ilary Blasi suda freddo nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2021, giovedì 1 aprile, su Canale 5. E i ...