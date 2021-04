Obbligo di vaccino per i sanitari: necessità o privazione della libertà? (Di venerdì 2 aprile 2021) Imposto l’Obbligo vaccinale per il personale sanitario. Il rischio, però, è quello di una pericolosissima deriva autoritaria per tutti Da poche ore è infatti arrivato il via libera sull’Obbligo vaccinale per medici, infermieri, sanitari e farmacisti. Il decreto Covid di aprile che è stato varato in Consiglio dei ministri, che indica le nuove misure di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 2 aprile 2021) Imposto l’vaccinale per il personaleo. Il rischio, però, è quello di una pericolosissima deriva autoritaria per tutti Da poche ore è infatti arrivato il via libera sull’vaccinale per medici, infermieri,e farmacisti. Il decreto Covid di aprile che è stato varato in Consiglio dei ministri, che indica le nuove misure di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

