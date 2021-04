Nuovo Decreto Toglie Potere Alle Regioni | Emiliano | Così non Possiamo Controllare La Curva Epidemiologica

Advertising

giorgio_gori : Il nuovo Decreto #Covid prevede la chiusura di bar e ristoranti fino al 30 aprile. È l’ennesimo sacrificio chiesto… - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - opi_fipt : NUOVO DECRETO LEGGE - moriroberta : RT @MinLavoro: ?? Pubblicato il nuovo Decreto con misure urgenti per il contenimento dell'epidemia #COVID19, in materia di #vaccinazioni, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Decreto

... comunque, non potranno più tornare in giallo almeno fino a maggio , come previsto dalche entra in vigore il 7 aprile. Da sabato 3 aprile scattano invece i tre giorni di zona rossa per ...... comunque, non potranno più tornare in giallo almeno fino a maggio , così come previsto dalche entrerà in vigore il 7 aprile. In base alle proiezioni degli scorsi giorni, potrebbe ...così come previsto dal nuovo decreto che entrerà in vigore il 7 aprile. In base alle proiezioni degli scorsi giorni, potrebbe passare dal rosso all’arancione la Campania. Anche il Veneto spera nel ...Confesercenti e Confcommercio rilanciano il grido di allarme. E la burocrazia è sempre un grosso problema “Le nuove misure approvate dal Governo scaricano, ancora una volta, l’emergenza sanitaria su u ...