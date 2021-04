Nuova variante Covid scoperta in Italia: è mix mutazioni già note (Di venerdì 2 aprile 2021) Nuova variante del Coronavirus in Italia. E’ arrivata la conferma per la Nuova mutazione ‘speciale’, mix di varianti già note, scoperta dal laboratorio Cerba HealthCare di Milano dalla task force coordinata dal virologo Francesco Broccolo, dell’Università degli studi Milano Bicocca. La variante era stata individuata in una donna della provincia di Novara. “Grazie a metodi di ‘advanced molecular Diagnostic’ portati avanti nel laboratorio Cerba HealthCare, l’équipe di Francesco Broccolo aveva osservato all’inizio di marzo una combinazione di mutazioni mai riscontrate prima, che comprende caratteristiche delle varianti nigeriana e inglese. Il risultato del sequenziamento dell’intero genoma ha confermato che si tratta di una Nuova ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021)del Coronavirus in. E’ arrivata la conferma per lamutazione ‘speciale’, mix di varianti giàdal laboratorio Cerba HealthCare di Milano dalla task force coordinata dal virologo Francesco Broccolo, dell’Università degli studi Milano Bicocca. Laera stata individuata in una donna della provincia di Novara. “Grazie a metodi di ‘advanced molecular Diagnostic’ portati avanti nel laboratorio Cerba HealthCare, l’équipe di Francesco Broccolo aveva osservato all’inizio di marzo una combinazione dimai riscontrate prima, che comprende caratteristiche delle varianti nigeriana e inglese. Il risultato del sequenziamento dell’intero genoma ha confermato che si tratta di una...

