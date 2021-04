Nuoto | record italiano di Martinenghi nei 50 rana | Castiglioni stupisce | Federica Pellegrini passeggia nei 200 sl

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) Penultima giornata di gare a Riccione per gli Assoluti primaverili di, competizione che qualifica alle Olimpiadi di Tokyo. Una mattinata nella piscina romagnola effervescente per i tanti risultati di spicco che sono arrivati. Partiamo da Nicolò. Il lombardo è inarrestabile in questa edizione dei Campionati Italiani e, dopo aver lasciato tutti di stucco con il suo fantastico 58?37 nei 100, ha voluto regalarsi un’altra prestazione sensazionale nei 50, migliorando ilche già gli apparteneva e toccando la piastra in 26?47 (quarto tempo all-time). Da osservare con attenzione nell’atto conclusivo di oggi anche Alessandro Pinzuti (27?35), Simone Cerasuolo (27?68) e Federico Poggio (27?79). Fuochi d’artificio ci saranno nei 100...