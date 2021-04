Nuoto | record italiano di Martinenghi nei 50 rana | Castiglioni stupisce e Federica Pellegrini passeggia nei 200 sl

(Di venerdì 2 aprile 2021) Penultima giornata di gare a Riccione per gli Assoluti primaverili di, competizione che qualificherà gli atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Una mattinata nella piscina romagnola effervescente per i tanti risultati di spicco che sono arrivati. Partiamo da Nicolò. Il lombardo è inarrestabile in questa edizione dei Campionati italiani e, dopo aver lasciato tutti di stucco con il suo fantastico 58?37 nei 100, ha voluto regalarsi un’altra prestazione sensazionale nei 50, migliorando ilche già gli apparteneva e toccando la piastra in 26?47 (quarto tempo alltime). Da osservare con attenzione nell’atto conclusivo di oggi anche Alessandro Pinzuti (27?35), Simone Cerasuolo (27?68) e Federico Poggio (27?79). Fuochi d’artificio ci saranno nei 100 ...

... è lui l'uomo di questi Campionati italiani diin corso di svolgimento nell'impianto Riccione . Il lombardo, reduce dalla strepitosa prova di ieri dei 100 rana suggellata dal nuovo...Martinenghi nella finale di oggi andrà all'assalto deleuropeo e mondiale del britannico Adam Peaty (25"95); l'azzurro giovedì aveva fatto la terza prestazione mondiale all time in 58"37 nella ...fermandosi ad appena due centesimi dal suo record nazionale di '1'54''39 che gli è valso il quarto posto ai Mondiali di Gwangju. Il talento pavese, tesserato per Esercito e per Aurelia Nuoto, con ...Assoluti primaverili 2021: Record Italiano per Martinenghi, show Castiglioni. Nel pomeriggio, 200 stile libero di Pellegrini e lotta tra gli uomini.