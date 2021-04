Nuoto, quinta Olimpiade per Federica Pellegrini. Record italiano per Martinenghi e Carraro (Di venerdì 2 aprile 2021) Federica Pellegrini a Tokyo 2021. Record italiano e pass olimpico anche per Martina Carraro. Martinenghi da primato. RICCIONE – Federica Pellegrini a Tokyo 2021. Dopo le polemiche e il coronavirus, l’azzurra è riuscita a conquistare la sua quinta Olimpiade della carriera. Il pass per il Giappone nei 200 stile libero è stato staccato agli Assoluti di Riccione al termine di una gara dominata sin dai primi metri. “Non è stato facile nuotare questo tempo – il primo commento della veneta – c’era tanta rabbia per non aver ottenuto il tempo nei 100 stile libero . Sono in linea rispetto agli anni scorsi e adesso si respira molto meglio “. Record italiano e pass per Tokyo per Martina ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021)a Tokyo 2021.e pass olimpico anche per Martinada primato. RICCIONE –a Tokyo 2021. Dopo le polemiche e il coronavirus, l’azzurra è riuscita a conquistare la suadella carriera. Il pass per il Giappone nei 200 stile libero è stato staccato agli Assoluti di Riccione al termine di una gara dominata sin dai primi metri. “Non è stato facile nuotare questo tempo – il primo commento della veneta – c’era tanta rabbia per non aver ottenuto il tempo nei 100 stile libero . Sono in linea rispetto agli anni scorsi e adesso si respira molto meglio “.e pass per Tokyo per Martina ...

