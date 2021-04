Nuoto | Martina Carraro | “Mi giocavo un’Olimpiade | il pensiero di non qualificarmi mi faceva stare male”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021)ha fatto saltare il banco ai Campionati Italiani di, vincendo una delle gare più attese di questo venerdì: i vibranti 100 metri rana, impreziositi dalla presenza di tre azzurre di rilievo internazionale. La ligure è riuscita a battere la favorita Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni, toccando la piastra con l’eccellente tempo di 1:05.86: nuovo record italiano (mai nessuna in passato era scesa sotto 1’06”) e soprattutto qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. La 27enne ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Una giornata difficilissima, ero molto tesa. Mie l’idea di non potervi gareggiare mi. Sono veramente felice: strano che non pianga, ma non mi viene. Sono ...