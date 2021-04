Nuoto | la rana italiana fa sognare alle Olimpiadi di Tokyo | una profondità immensa

(Di venerdì 2 aprile 2021) Italia, Paese di “ranocchi”. Potrebbe sembrare un insulto, ma non è così parlando delle prestazioni dei nuotatori azzurri nel corso dei Campionati italiani a Riccione. La, lo stile più complicato e tecnico, ha dato dei riscontri davvero incredibili e di altissimo spessore. Nel settore femminile, tre atlete nuotare su tempi del genere era qualcosa da fantascienza: Martina Carraro (1’05?86), Benedetta Pilato (1’06?00) e Arianna Castiglioni (1’06?00) sono un qualcosa che nei 100non neanche gli Stati Uniti nei tempi d’oro sono riusciti a esprimere per. Le ragazze si trovano nella top-5 mondiale stagionale e soprattutto possono puntare concretamente a una medaglia ai Giochi. Il circolo virtuoso italico delle raniste ha coinvolto anche i ragazzi perché Nicolò Martinenghi si è trasvestito da “Adam Peaty” e nei 50 e nei ...

Impresa agli Assoluti di Riccione per Martina Carraro che, nei 100, ha centrato una magica tripletta. Con il tempo, infatti, di 1'05'86, che rappresenta il nuovo record italiano, ha conquistato la medaglia d'oro battendo le rivali Benedetta Pilo e Arianna ...Carraro show ? Nei 100Martina Carraro, con il secondo tempo al mondo del 2021 si prende i Giochi di Tokyo diventando la prima italiana a nuotare sotto 1'06': in 1'05'86 si prende il record ...I 100 rana regalano colpi fantascientifici anche al femminile e una finale mai nuotata in Italia, con tre atlete sotto il record italiano e il limite olimpico (1’06”9). Il colpo da novanta lo piazza M ...Federica Pellegrini ha vinto la gara dei 200 stile libero femminili nella terza giornata degli Assoluti, in svolgimento allo Stadio del Nuoto di Riccione. La ...