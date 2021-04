Nuoto, Federica Pellegrini campionessa infinita: con la quinta Olimpiade è già leggenda (Di venerdì 2 aprile 2021) Non ha accettato scorciatoie e alla fine ha anche rischiato di dover rimandare la qualificazione olimpica, Federica Pellegrini. Il pianto a cui si è abbandonata dopo la finale dei 200 stile libero dice tutto sulla tensione accumulata (e ben nascosta) nei giorni ma forse anche nelle settimane scorse dalla campionessa di Spinea che oggi si era messa sulle spalle un macigno e lo ha saputo domare come solo le campionesse, quelle vere, sanno fare. A 32 anni emozionarsi, tanto, per un campionato italiano quando la qualificazione alla quinta Olimpiade sarebbe già stata ufficiale da mesi, dà l’idea dello spessore di Federica Pellegrini che forse ha un po’ sottovalutato i postumi del Covid che ha lasciato segni antipatici che non le permettono ancora oggi di essere brillante ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Non ha accettato scorciatoie e alla fine ha anche rischiato di dover rimandare la qualificazione olimpica,. Il pianto a cui si è abbandonata dopo la finale dei 200 stile libero dice tutto sulla tensione accumulata (e ben nascosta) nei giorni ma forse anche nelle settimane scorse dalladi Spinea che oggi si era messa sulle spalle un macigno e lo ha saputo domare come solo le campionesse, quelle vere, sanno fare. A 32 anni emozionarsi, tanto, per un campionato italiano quando la qualificazione allasarebbe già stata ufficiale da mesi, dà l’idea dello spessore diche forse ha un po’ sottovalutato i postumi del Covid che ha lasciato segni antipatici che non le permettono ancora oggi di essere brillante ...

Advertising

Coninews : FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl!… - rtl1025 : ?? 'Piango per l'emozione'. Federica #Pellegrini conquista la qualificazione ai Giochi di #Tokyo nei 200 sl, e a fi… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO ASSOLUTI RICCIONE: FEDERICA PELLEGRINI VINCE I 200 SL L'azzurra stacca il pass per la sua quinta Ol… - ilariasays : RT @Eurosport_IT: LA DIVINA VOLA A TOKYO ?? Federica Pellegrini vince i 200 stile libero con un 1’56?69 che le consente di strappare il pas… - Tina_Olivadoti : RT @Agenzia_Italia: Federica Pellegrini si qualifica nei 200 stile libero per le Olimpiadi di Tokyo -