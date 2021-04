Non vuol fare quarantena: si scambia con la figlia per aver tampone negativo (Di venerdì 2 aprile 2021) Federico Garau Denunciate due donne. La madre (36 anni) era già positiva al Covid ed in isolamento. Per ottenere un tampone con esito negativo, aveva deciso di scambiarsi con la figlia 21enne Una storia a dir poco incredibile quella avvenuta a Trieste, dove due donne hanno volutamente messo in atto uno scambio di persona per ingannare gli operatori sanitari incaricati di effettuare il tampone faringeo ed evitare così ad una di loro la quarantena. I fatti, secondo quanto riferito da Triesteprima, si sono verificati lo scorso martedì 30 marzo nel centro destinato ai test sito nell'area dell'ex Ospedale psichiatrico provinciale, nel rione di San Giovanni. Qui le donne, madre e figlia, molto vicine d'età (la prima ha 36 anni e la seconda 21), si erano ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Federico Garau Denunciate due donne. La madre (36 anni) era già positiva al Covid ed in isolamento. Per ottenere uncon esito, aveva deciso dirsi con la21enne Una storia a dir poco incredibile quella avvenuta a Trieste, dove due donne hanno volutamente messo in atto uno scambio di persona per ingannare gli operatori sanitari incaricati di effettuare ilfaringeo ed evitare così ad una di loro la. I fatti, secondo quanto riferito da Triesteprima, si sono verificati lo scorso martedì 30 marzo nel centro destinato ai test sito nell'area dell'ex Ospedale psichiatrico provinciale, nel rione di San Giovanni. Qui le donne, madre e, molto vicine d'età (la prima ha 36 anni e la seconda 21), si erano ...

