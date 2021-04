“Non lo sa nessuno, ora posso dirlo”. Massimiliano Rosolino all’Isola dei famosi, la bomba della moglie Natalia Titova (Di venerdì 2 aprile 2021) La coppia formata da Massimiliano Rosolino, 38 anni, e Natalia Titova, 43, ha conquistato proprio tutti, lui campione olimpico, lei talentuosa ballerina, sembrano due semidei e con l’arrivo delle loro due bambine sembrano proprio essere scesi dal monte Olimpo. Il campione napoletano e la splendida russa hanno da poco festeggiato 11 anni dal primo incontro sulla pista di ballando con le Stelle, lei era l’insegnante, lui l’allievo. Era il 2006, infatti, quando i due si sono incontrati per la prima volta e da quel momento non si sono più lasciati. L’ex campione olimpico, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, è tornato in televisione come inviato dell’Isola dei famosi, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) La coppia formata da, 38 anni, e, 43, ha conquistato proprio tutti, lui campione olimpico, lei talentuosa ballerina, sembrano due semidei e con l’arrivo delle loro due bambine sembrano proprio essere scesi dal monte Olimpo. Il campione napoletano e la splendida russa hanno da poco festeggiato 11 anni dal primo incontro sulla pista di ballando con le Stelle, lei era l’insegnante, lui l’allievo. Era il 2006, infatti, quando i due si sono incontrati per la prima volta e da quel momento non si sono più lasciati. L’ex campione olimpico, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, è tornato in televisione come inviato dell’Isola dei, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Non nessuno Chiara Ferragni 'nonna Fedez vaccinata, incazz*ta!'/ 'Da un anno errori" e Lombardia? ... spiegano, al momento della compilazione della domanda non avrebbe inserito la località di residenza ma solo la via ed il numero civico e nessuno operatore avrebbe chiesto alla signora novantenne se ...

Ferragni, nonna Fedez vaccinata solo perché sollevato caso E invece le altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno chi può farsi sentire ... "Nessuno dei nostri operatori ha chiesto alla signora se fosse la nonna di Fedez. La somministrazione offerta ...

Coronavirus: 6 contagi in Val di Non, nessuno in Val di Sole la VOCE del TRENTINO Autismo: Bianchi (min. Istruzione), “non può esserci una società giusta senza una scuola inclusiva” La Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo "assume un significato particolare quest'anno: l'emergenza sanitaria in corso ci ha dimostrato come garantire i diritti di tutte le cittadine e ...

No alla riapertura delle scuole il 7 aprile! ma nessuno lo dice. L’Italia è il Paese in Europa in cui la variante brasiliana è più diffusa e contro questa variante il vaccino AstraZeneca nulla può. Noi come abbiamo detto non sappiamo come le ...

