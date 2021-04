“Non farò il vaccino perché non mi fido”: il docente si ammala di Covid-19 e finisce ricoverato in rianimazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Il fiorentino Filippo Festini, 56 anni, è professore associato di infermieristica all’Università di Firenze che si era schierato contro il vaccino Pfizer, convinto che non fosse sicuro, suscitando la dura reazione della task force anti Covid dell’Ateneo. Ora il docente, come racconta “La Nazione”, sta lottando contro Covid19, ricoverato nella rianimazione dell’ospedale di Careggi, attaccato alla speranza che il macchinario Ecmo, che consente di supplire alla funzione polmonare con una procedura di circolazione extracorporea come supporto all’insufficienza respiratoria causata dal virus, riesca a farlo uscire dalla malattia. “Non farò il vaccino perché non mi fido”: il docente Filippo Festini si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Il fiorentino Filippo Festini, 56 anni, è professore associato di infermieristica all’Università di Firenze che si era schierato contro ilPfizer, convinto che non fosse sicuro, suscitando la dura reazione della task force antidell’Ateneo. Ora il, come racconta “La Nazione”, sta lottando contro19,nelladell’ospedale di Careggi, attaccato alla speranza che il macchinario Ecmo, che consente di supplire alla funzione polmonare con una procedura di circolazione extracorporea come supporto all’insufficienza respiratoria causata dal virus, riesca a farlo uscire dalla malattia. “Nonilnon mi”: ilFilippo Festini si ...

La cantantesi è fatta scrupoli e ha risposto: 'Losempre, ogni puntata'. La cantante si dimostra ancora una volta il valore aggiunto di quest'edizione dell'Isola, sempre pronta a regalare ...Ma qui la situazione era veramentetragica ma quasi ". Ha raccolto tre sacchi di spazzatura in ... Un pezzetto alla volta lotutto, anche se molti mi prendono per matto. È un lavoro lungo ", ...