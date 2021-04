“Non faceva mai la doccia”. Il ‘vizietto’ della vip raccontato dalla sua amica. Con lei ha trascorso momenti non facili (Di venerdì 2 aprile 2021) Sylvie Lubamba, un dettaglio su Patrizia Reggiani in carcere. Due mesi trascorsi nella stessa cella, dal novembre 2009 al gennaio 2010. La 49enne svela un dettaglio per i lettori della rivista settimanale Chi sull’ormai ex Lady Gucci, finita in carcere per aver commissionato l’omicidio del marito Maurizio Gucci il 27 marzo 1995. Nello specifico il presidente del marchio di moda, venne ucciso a Corso Venezia da un sicario. Una vittima e ben cinque arresti quelli di Benedetto Ceraulo, Orazio Cicala, Ivano Savioni, Giuseppina Auriemma, e poi lei, l’ex moglie, Patrizia Reggiani, insospettabile agli occhi delle figlie, che al Corriere della sera aveva raccontato il primo incontro avvenuto con il presidente del celere marchio di moda: “Quei suoi occhi sembravano quelli di un pesce lesso, e comunque ero la regina di Milano, insomma, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Sylvie Lubamba, un dettaglio su Patrizia Reggiani in carcere. Due mesi trascorsi nella stessa cella, dal novembre 2009 al gennaio 2010. La 49enne svela un dettaglio per i lettoririvista settimanale Chi sull’ormai ex Lady Gucci, finita in carcere per aver commissionato l’omicidio del marito Maurizio Gucci il 27 marzo 1995. Nello specifico il presidente del marchio di moda, venne ucciso a Corso Venezia da un sicario. Una vittima e ben cinque arresti quelli di Benedetto Ceraulo, Orazio Cicala, Ivano Savioni, Giuseppina Auriemma, e poi lei, l’ex moglie, Patrizia Reggiani, insospettabile agli occhi delle figlie, che al Corrieresera avevail primo incontro avvenuto con il presidente del celere marchio di moda: “Quei suoi occhi sembravano quelli di un pesce lesso, e comunque ero la regina di Milano, insomma, ...

