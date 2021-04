“Non ci posso credere”. Lacrime all’Isola dei famosi. Drusilla Gucci non se lo aspettava e scoppia a piangere (Di venerdì 2 aprile 2021) Altra nomination per Drusilla Gucci all’Isola dei famosi. La pronipote di Guccio Gucci è finita al televoto con Daniela Martani, vegana e convintissima no-vax. A nominare la fiorentina è stata la maggior parte del gruppo dei naufraghi compresa l’ex amica Miryea Stabile, la vincitrice dell’ultima edizione de ‘La pupa e il secchione (e viceversa). Quest’ultima ha perso il televoto con Awed e ha dovuto lasciare Cayo Cochinos per andare a ‘Playa Esperanza’ (la seconda chance che viene offerta a tutti i concorrenti eliminati dal televoto) dove c’è anche la naufraga Vera Gemma. Ma prima Miryea ha dato ‘il bacio di Giuda’ alla fiorentina, vendicando così la nomination subita nella puntata precedente. (Continua dopo la foto) Durante la diretta dell’Isola dei famosi, Ilary ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Altra nomination perdei. La pronipote diè finita al televoto con Daniela Martani, vegana e convintissima no-vax. A nominare la fiorentina è stata la maggior parte del gruppo dei naufraghi compresa l’ex amica Miryea Stabile, la vincitrice dell’ultima edizione de ‘La pupa e il secchione (e viceversa). Quest’ultima ha perso il televoto con Awed e ha dovuto lasciare Cayo Cochinos per andare a ‘Playa Esperanza’ (la seconda chance che viene offerta a tutti i concorrenti eliminati dal televoto) dove c’è anche la naufraga Vera Gemma. Ma prima Miryea ha dato ‘il bacio di Giuda’ alla fiorentina, vendicando così la nomination subita nella puntata precedente. (Continua dopo la foto) Durante la diretta dell’Isola dei, Ilary ...

